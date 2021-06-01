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Преступления Происшествия

В Самаре начнут судить 10 фигурантов уголовного дела о лже-дольщиках

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарского района Самары утвердила обвинительное заключение 10 фигурантам уголовного дела о фальшивых обманутых дольщиках.

Фото: rielt-bg63.ru

Как сообщает региональная прокуратура, в зависимости от роли каждого их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, в 2015 г. бывший руководитель общественной организации, занимавшейся строительной деятельностью, консультант управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан министерства строительства Самарской области и риелтор решили провернуть мошенничество. Они искали людей, которых можно было включить реестр "обманутых дольщиков" на основании фиктивных договоров долевого участия в строительстве.

Позже права на жилые помещения передавали по договорам переуступки права требования в пользу родственников и других аффилированных участников преступной группы. В итоге компании, завершавшие строительство проблемного объекта, включали этих людей в число дольщиков дома.
Всего таким образом было приобретено право на 10 жилых помещений на общую сумму свыше 30 млн рублей. Сейчас на права требования этих квартир наложен арест.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело направят в Самарский районный суд Самары для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в этом уголовном деле фигурирует экс-чиновница областного минстроя Ольга Маслова. С 2016 по 2018 гг. Ольга Маслова работала в управлении ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан департамента государственной политики в области строительства минстроя Самарской области. В то время она являлась членом межведомственной комиссии по включению граждан в реестр обманутых дольщиков. Предположительно, реестр, в который Маслова внесла фиктивных дольщиков, относился к проблемному объекту на пересечении улиц Дыбенко и Четвертого проезда в Самаре. Объект должно было построить ООО "Прогресс".

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