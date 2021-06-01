В Самаре начнут судить 10 фигурантов уголовного дела о лже-дольщиках

Прокуратура Самарского района Самары утвердила обвинительное заключение 10 фигурантам уголовного дела о фальшивых обманутых дольщиках.
Как сообщает региональная прокуратура, в зависимости от роли каждого их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
По версии следствия, в 2015 г. бывший руководитель общественной организации, занимавшейся строительной деятельностью, консультант управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан министерства строительства Самарской области и риелтор решили провернуть мошенничество. Они искали людей, которых можно было включить реестр "обманутых дольщиков" на основании фиктивных договоров долевого участия в строительстве.
Позже права на жилые помещения передавали по договорам переуступки права требования в пользу родственников и других аффилированных участников преступной группы. В итоге компании, завершавшие строительство проблемного объекта, включали этих людей в число дольщиков дома.
Всего таким образом было приобретено право на 10 жилых помещений на общую сумму свыше 30 млн рублей. Сейчас на права требования этих квартир наложен арест.
После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело направят в Самарский районный суд Самары для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в этом уголовном деле фигурирует экс-чиновница областного минстроя Ольга Маслова. С 2016 по 2018 гг. Ольга Маслова работала в управлении ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан департамента государственной политики в области строительства минстроя Самарской области. В то время она являлась членом межведомственной комиссии по включению граждан в реестр обманутых дольщиков. Предположительно, реестр, в который Маслова внесла фиктивных дольщиков, относился к проблемному объекту на пересечении улиц Дыбенко и Четвертого проезда в Самаре. Объект должно было построить ООО "Прогресс".
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!