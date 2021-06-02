В День России пройдет 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная"

12 июня в 00:00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU стартует беспрецедентный телевизионный проект, организованный ВГТРК, ГТРК "Самара" при поддержке правительства Самарской области, - 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная", посвященный Дню России.

Главная цель телемарафона "Широка страна моя родная…" - помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры. На бескрайних просторах Евразийского континента тысячелетиями созидалась история, наполненная славой и свершениями сотен поколений, выросших на примерах мужества предков, их веры и любви к Отечеству.

12 июня в День России масштабный телемарафон, аналогов которому еще не было в истории региональных ГТРК, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические "жемчужины".



Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, "генетический" код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съемок фильмов, очерков, репортажей о России и ее многонациональном населении.

24-часовой марафон охватит восемь федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток.

Объединяющим центром Всероссийского телемарафона "Широка страна моя родная" станет ГТРК "Самара". Из главной студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией зрителей ВГТРК пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая "штурвал корабля" коллегам из регионов.

У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полета человека в космос, и 18-часовой марафон в честь Великой Победы.

Старт телемарафона - 12 июня ровно в полночь по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на российской мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU.

В мобильных версиях, это официальные приложения для Android и iOS

- в эфире телеканала "Самара 24", на сайте www.tvsamara.ru, в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара", на Youtube-канале ГТРК "Самара"

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК - участников марафона.