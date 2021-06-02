В День России пройдет 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная"

12 июня в 00:00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU стартует беспрецедентный телевизионный проект, организованный ВГТРК, ГТРК "Самара" при поддержке правительства Самарской области, - 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная", посвященный Дню России.
Главная цель телемарафона "Широка страна моя родная…" - помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры. На бескрайних просторах Евразийского континента тысячелетиями созидалась история, наполненная славой и свершениями сотен поколений, выросших на примерах мужества предков, их веры и любви к Отечеству.
12 июня в День России масштабный телемарафон, аналогов которому еще не было в истории региональных ГТРК, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические "жемчужины".
Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, "генетический" код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съемок фильмов, очерков, репортажей о России и ее многонациональном населении.
24-часовой марафон охватит восемь федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток.
Объединяющим центром Всероссийского телемарафона "Широка страна моя родная" станет ГТРК "Самара". Из главной студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией зрителей ВГТРК пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая "штурвал корабля" коллегам из регионов.
У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полета человека в космос, и 18-часовой марафон в честь Великой Победы.
Старт телемарафона - 12 июня ровно в полночь по московскому времени.
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
- на российской мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU.
В мобильных версиях, это официальные приложения для Android и iOS
- в эфире телеканала "Самара 24", на сайте www.tvsamara.ru, в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара", на Youtube-канале ГТРК "Самара"
- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК - участников марафона.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.