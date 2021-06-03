Самара на 12 месте в рейтинге общительных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в мае 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, Самара занимает 12 строчку рейтинга самых общительных городов России.

Самыми общительными стали жители Ростова-на-Дону, Иваново и Краснодара.

Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: составляет ли для вас сложность заговорить с незнакомым человеком? Легко ли вы завязываете новые знакомства? У вас широкий круг общения? Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых? Вы можете назвать себя общительным человеком?

Для 63% опрошенных составляет сложность заговорить с незнакомым человеком, 34% респондентов, попавших в выборку, указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41% россиян, участвовавших в опросе.

При этом лишь 39% опрошенных россиян назвали себя общительными людьми.

Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2760 респондентов в возрасте от 18 до 73 лет.