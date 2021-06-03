Самара на 12 месте в рейтинге общительных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в мае 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, Самара занимает 12 строчку рейтинга самых общительных городов России.
Самыми общительными стали жители Ростова-на-Дону, Иваново и Краснодара.
Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: составляет ли для вас сложность заговорить с незнакомым человеком? Легко ли вы завязываете новые знакомства? У вас широкий круг общения? Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых? Вы можете назвать себя общительным человеком?
Для 63% опрошенных составляет сложность заговорить с незнакомым человеком, 34% респондентов, попавших в выборку, указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41% россиян, участвовавших в опросе.
При этом лишь 39% опрошенных россиян назвали себя общительными людьми.
Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2760 респондентов в возрасте от 18 до 73 лет.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.