Самарские синоптики изменили прогноз: выходные начнутся с дождей

Выходные в Самарской области будут дождливыми, сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, 2 июня синоптики прогнозировали умеренно теплую и без осадков погоду.

В пятницу, 4 июня, ночью облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 9...14°C. Днем облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 15...20°C.

В субботу, 5 июня, ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 8...13°C. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 19...24°C.

В воскресенье, 6 июня, ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 8...13°C. Днем переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 22...27°C.