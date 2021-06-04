Во время рейда на овощебазе в Самаре задержали 10 иностранцев

В мае правоохранители при силовой поддержке бойцов ОМОН проверили 87 иностранцев, работавших на овощной базе на ул. Товарной в Самаре. Оказалось, что 10 мигрантов работали без разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ").

Сейчас к ответственности привлекают работодателей.

Также на территории овощебазы сотрудники Госавтоинспекции обнаружили пятерых водителей, управлявших машинами со слишком тонированными стеклами. Четверо автомобилистов устранили нарушения на месте, в отношении одного собрали материал об административном правонарушении.

В пресс-службе регионального ГУ МВД поясняют, что на территории области регулярно проводят рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В мае в проверках участвовали оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые, сотрудники Управления по вопросам миграции, сотрудники самарского Управления Росгвардии и представители Госинспекции гостехнадзора Самарской области. Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.