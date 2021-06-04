Во время рейда на овощебазе в Самаре задержали 10 иностранцев

В мае правоохранители при силовой поддержке бойцов ОМОН проверили 87 иностранцев, работавших на овощной базе на ул. Товарной в Самаре. Оказалось, что 10 мигрантов работали без разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ").
Сейчас к ответственности привлекают работодателей.
Также на территории овощебазы сотрудники Госавтоинспекции обнаружили пятерых водителей, управлявших машинами со слишком тонированными стеклами. Четверо автомобилистов устранили нарушения на месте, в отношении одного собрали материал об административном правонарушении.
В пресс-службе регионального ГУ МВД поясняют, что на территории области регулярно проводят рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства.
В мае в проверках участвовали оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые, сотрудники Управления по вопросам миграции, сотрудники самарского Управления Росгвардии и представители Госинспекции гостехнадзора Самарской области. Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.