В Самарской области находится самая дорогая в России Ferrari

Самой дорогой машиной Самарской области объявлена Ferrari 250 GTE TDF (Tour De France) 1959 года выпуска.

При этом это самая дорогая Ferrari на территории Российской Федерации.

Автомобиль, который почти не возможно купить. Эта машина в 1959 году разгонялась 0-100 км/ч за 5,3 сек., и ее максимальная скорость - 241 км/ч.

Стоимость такого экземпляра оценить трудно, но, предположительно, стоимость начинается от $6 млн.