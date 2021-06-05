Прокуратура обязала главврача самарской медсанчасти уволить родственника

Главного врача Самарской медико-санитарной части № 2 Промышленного района обязали уволить принятого на работу родственника.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района, в ходе проверки было установлено, что главврач принял на работу своего близкого родственника не приняв предусмотренных законом мер по урегулированию конфликта интересов.

"Для устранения выявленных нарушений министру здравоохранения Самарской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо подвергнуто дисциплинарному взысканию в виде выговора", - сообщили в прокуратуре. добавив, что трудовой договор с близким родственником главного врача медучреждения расторгнут.