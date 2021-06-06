Дожди с грозами и тепло обещают до середины недели

Синоптики Приволжского УГМС на предстоящие три дня обещают теплую погоду с кратковременными грозовыми дождями.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 10…15°C. Днем условия существенно не изменятся: усилится восточный ветер до 5-10 м/с и поднимется столбик термометра до 22…27°C.

Погода в ночь на 8 июня будет такой же, что и в предыдущие сутки. Днем местами может пройти сильный, но кратковременный дождь с грозой. Ветер сохранит восточное направление и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до 20…25°C.

Ветрено и прохладно будет в ночь на среду - 5-10 м/с и 11…16°C. Днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха 21…26°C.