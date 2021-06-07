Самарцы поддержали многоэтажную застройку в Ленинском районе

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Жители Самары поддержали на публичных слушаниях многоэтажную высотную жилую застройку на земельных участках общей площадью 18037 кв. метров в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова в Ленинском районе Самары.