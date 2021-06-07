На Ракитовском шоссе будет ограничено движение транспорта из-за ремонтных работ

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С 23:00 7 июня до 10:00 8 июня в связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Ракитовскому шоссе: по правой полосе в направлении Московского шоссе — на участке от улицы Олимпийской до Московского шоссе.