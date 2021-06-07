"Отлистать" и "козявить": служба исследований "Яндекса" опубликовала список самарских эвфемизмов

К Дню русского языка служба исследований "Яндекса" подготовила исследование, касающееся слов, используемых лишь в некоторых частях страны. Всего в список эвфемизмов, характерных для Самарской области и ряда других областей (преимущественно регионов ПФО), попали 20 слов.

К примеру, слово "борщить" в значении добавлять слишком много, употребляют, наряду с самарцами, жители Кировской и Ульяновской областей.

"Выпинуть" в значении "выгнать" используют также нижегородцы, оренбуржцы и жители Чувашской республики.

Еще более повсеместным оказалось слово "дуром" (в больших количествах), используемое в Самарской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской областях, а также в Чувашии и Мордовии. А эвфемизм "иха/ихо" (в значении принадлежности) произносят вместе с самарцами жители Астраханской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии.

Среди других "народных" слов, употребяемых в том числе в Самарской области, - "лишкануть", "малясь", "настоиграть", "неприподъемный", "обплеваться", "помидора", "пырять", "ругачка", "спереться", "стерка", "фанфурик".

Знакомые многим как чисто "самарские" слова "курмыш" (в значении "отдаленный район) и "каблуха" (училище), как выяснилось, употребляют и оренбуржцы.

А вот "доляна" (доля), "отлистать" (заплатить) и "козявить" (испытывать эмоции от обиды) используются исключительно в Самарской области.

С использованными при подготовке исследования данными можно ознакомиться на официальной странице исследования - https://yandex.ru/company/researches/2021/local-words.