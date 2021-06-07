"Отлистать" и "козявить": служба исследований "Яндекса" опубликовала список самарских эвфемизмов

К Дню русского языка служба исследований "Яндекса" подготовила исследование, касающееся слов, используемых лишь в некоторых частях страны. Всего в список эвфемизмов, характерных для Самарской области и ряда других областей (преимущественно регионов ПФО), попали 20 слов.
К примеру, слово "борщить" в значении добавлять слишком много, употребляют, наряду с самарцами, жители Кировской и Ульяновской областей.
"Выпинуть" в значении "выгнать" используют также нижегородцы, оренбуржцы и жители Чувашской республики.
Еще более повсеместным оказалось слово "дуром" (в больших количествах), используемое в Самарской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской областях, а также в Чувашии и Мордовии. А эвфемизм "иха/ихо" (в значении принадлежности) произносят вместе с самарцами жители Астраханской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии.
Среди других "народных" слов, употребяемых в том числе в Самарской области, - "лишкануть", "малясь", "настоиграть", "неприподъемный", "обплеваться", "помидора", "пырять", "ругачка", "спереться", "стерка", "фанфурик".
Знакомые многим как чисто "самарские" слова "курмыш" (в значении "отдаленный район) и "каблуха" (училище), как выяснилось, употребляют и оренбуржцы.
А вот "доляна" (доля), "отлистать" (заплатить) и "козявить" (испытывать эмоции от обиды) используются исключительно в Самарской области.
С использованными при подготовке исследования данными можно ознакомиться на официальной странице исследования - https://yandex.ru/company/researches/2021/local-words.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.