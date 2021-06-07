В Самарской области стартовал прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART"

У профессионалов и любителей стрит-арт-искусства появится возможность преобразить облик столицы региона. До 7 июля продлится прием заявок на второй фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART". Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет.

Тема фестиваля этого года - "Взгляд в будущее". Выполнить работу можно в одном из трех тематических направлений:

- новые технологии: развитие науки и технологий будущего, роботизация, создание уникальных разработок; освоение космоса;

- человек и наука: герои науки, люди, преобразовывающие мир; профессии будущего;

- мир будущего: будущее городов и регионов округа, будущее малой родины, "город будущего", пространство в развитии; футурология; фантастика, становящаяся реальностью; пробуждение фантазии, движущей развитием.

Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте https://formartpfo.ru, после чего прислать анкету и конкурсную работу (художественный эскиз или фотографию изображения). Победитель регионального этапа получит возможность нанести свое изображение на одно из строений столицы региона. Победители и призеры окружного этапа получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты, обладатель первого места получит 200 тыс. рублей, второго - 150 тыс. руб., третьего - 100 тыс. руб., которые они смогут использовать на реализацию своего творческого потенциала.

Напомним, в прошлом году именно Самарская область заняла первое место в финале конкурса. Работа художницы Оксаны Гладковой "Чистый вдох" (расположенная в Самаре по адресу: ул. Ново-Садовая, 317) стала победителем основной номинации фестиваля по трем критериям отбора: голосованию зрителей своего региона, голосованию зрителей других регионов России и оценке экспертов. А в номинации готовых граффити выиграл художник Семен Маверский с муралом, который посвящен врачам, борющимся с COVID-19 (находится в Самаре на ул. Ново-Садовой, 200).

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе и подачей заявки, участники могут обратиться в личные сообщения группы Агентства по реализации молодёжной политики vk.com/sammol.