В ближайшие дни в Самарской области ожидаются грозы

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Погода на территории Самарской области находится под влиянием малоподвижного южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Будет преобладать неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями различной интенсивности, грозами и порывистым ветром. Температурный режим останется в пределах нормы, сообщает Приволжское УГМС.