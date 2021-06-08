Фонд капремонта отремонтирует лифты в 29 домах Самарской области: адреса

Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" разыграл лот на ремонт и модернизацию лифтов в многоквартирных домах Самарской области. Начальная цена контракта составила 176,6 млн рублей.
На торги заявились три компании: ООО "Импорт-лифт", предложив услуги за 162,3 млн рублей, АО "ЩЗЛ" (163,2 млн рублей) и ООО ПО "Евролифтмаш" (176,5 млн рублей). Победителем торгов стала компания, предложившая меньшую сумму, - "Импорт-лифт" (адрес юрилца - ХМАО - Югра).
В лот вошли 29 адресов: по одному в Тольятти (ул. Свердлова, 4) и Похвистнево (ул. Кооперативная, 128), четыре в Сызрани (ул. Степана Разина, 28; проспект Гагарина, 57; ул. Карла Маркса, 12; ул. Октябрьская, 12), пять в Жигулевске (мкрн В-1, дома №№ 19, 21, 22, 23; ул. Интернационалистов, 42, остальные - в Самаре.
Список самарских МКД, где планируется ремонт лифтов и лифтового оборудования:
- ул. Георгия Димитрова, 94 (7,6 млн рублей);
- Пугачевский тракт, 59 (11,45 млн рублей);
- Пр. Карла Маркса, 487 (7,6 млн рублей);
- Пр. Карла Маркса, 30 (15,3 млн рублей);
- Ул. Ташкентская, 79 (7,6 млн рублей);
- Ул. Ташкентская, 208 (11,48 млн рублей);
- Ул. Челюскинцев, 11 (7,6 млн рублей);
- Пр. Карла Маркса, 30 (15,3 млн рублей);
- Ул. Стара-Загора, 267б (3,7 млн рублей)
- Ул. Стара-Загора, 267д (3,75 млн рублей);
- XXII Партсъезда, 181 (1,8 млн рублей;
- Ул. Силина, 11 (3,75 млн рублей);
- Ул. Ново-Садовая, 315 (3,74 млн рублей);
- Пр. Ленина, 11 (8,6 млн рублей);
- Ул. Осипенко, 2в (4,69 млн рублей);
- Ул. Зои Космодемьянской, 13/ул. Силина, 2 (3,77 млн рублей);
- Ул. Тухачевского, 54 (5,6 млн рублей);
- Ул. Каховская, 4 (1,8 млн рублей);
- Ул. Каховская, 64 (1,8 млн рублей).
Согласно технической документации, работы должны быть выполнены до 15 октября 2021 года.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.