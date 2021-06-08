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Общество

Фонд капремонта отремонтирует лифты в 29 домах Самарской области: адреса

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" разыграл лот на ремонт и модернизацию лифтов в многоквартирных домах Самарской области. Начальная цена контракта составила 176,6 млн рублей.

На торги заявились три компании: ООО "Импорт-лифт", предложив услуги за 162,3 млн рублей, АО "ЩЗЛ" (163,2 млн рублей) и ООО ПО "Евролифтмаш" (176,5 млн рублей). Победителем торгов стала компания, предложившая меньшую сумму, - "Импорт-лифт" (адрес юрилца - ХМАО - Югра).

В лот вошли 29 адресов: по одному в Тольятти (ул. Свердлова, 4) и Похвистнево (ул. Кооперативная, 128), четыре в Сызрани (ул. Степана Разина, 28; проспект Гагарина, 57; ул. Карла Маркса, 12; ул. Октябрьская, 12), пять в Жигулевске (мкрн В-1, дома №№ 19, 21, 22, 23; ул. Интернационалистов, 42, остальные - в Самаре.

Список самарских МКД, где планируется ремонт лифтов и лифтового оборудования:

  • ул. Георгия Димитрова, 94 (7,6 млн рублей);
  • Пугачевский тракт, 59 (11,45 млн рублей);
  • Пр. Карла Маркса, 487 (7,6 млн рублей);
  • Пр. Карла Маркса, 30 (15,3 млн рублей);
  • Ул. Ташкентская, 79 (7,6 млн рублей);
  • Ул. Ташкентская, 208 (11,48 млн рублей);
  • Ул. Челюскинцев, 11 (7,6 млн рублей);
  • Пр. Карла Маркса, 30 (15,3 млн рублей);
  • Ул. Стара-Загора, 267б (3,7 млн рублей)
  • Ул. Стара-Загора, 267д (3,75 млн рублей);
  • XXII Партсъезда, 181 (1,8 млн рублей;
  • Ул. Силина, 11 (3,75 млн рублей);
  • Ул. Ново-Садовая, 315 (3,74 млн рублей);
  • Пр. Ленина, 11 (8,6 млн рублей);
  • Ул. Осипенко, 2в (4,69 млн рублей);
  • Ул. Зои Космодемьянской, 13/ул. Силина, 2 (3,77 млн рублей);
  • Ул. Тухачевского, 54 (5,6 млн рублей);
  • Ул. Каховская, 4 (1,8 млн рублей);
  • Ул. Каховская, 64 (1,8 млн рублей).

Согласно технической документации, работы должны быть выполнены до 15 октября 2021 года.

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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