Фонд капремонта отремонтирует лифты в 29 домах Самарской области: адреса

Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" разыграл лот на ремонт и модернизацию лифтов в многоквартирных домах Самарской области. Начальная цена контракта составила 176,6 млн рублей.

На торги заявились три компании: ООО "Импорт-лифт", предложив услуги за 162,3 млн рублей, АО "ЩЗЛ" (163,2 млн рублей) и ООО ПО "Евролифтмаш" (176,5 млн рублей). Победителем торгов стала компания, предложившая меньшую сумму, - "Импорт-лифт" (адрес юрилца - ХМАО - Югра).

В лот вошли 29 адресов: по одному в Тольятти (ул. Свердлова, 4) и Похвистнево (ул. Кооперативная, 128), четыре в Сызрани (ул. Степана Разина, 28; проспект Гагарина, 57; ул. Карла Маркса, 12; ул. Октябрьская, 12), пять в Жигулевске (мкрн В-1, дома №№ 19, 21, 22, 23; ул. Интернационалистов, 42, остальные - в Самаре.

Список самарских МКД, где планируется ремонт лифтов и лифтового оборудования:

ул. Георгия Димитрова, 94 (7,6 млн рублей);

Пугачевский тракт, 59 (11,45 млн рублей);

Пр. Карла Маркса, 487 (7,6 млн рублей);

Пр. Карла Маркса, 30 (15,3 млн рублей);

Ул. Ташкентская, 79 (7,6 млн рублей);

Ул. Ташкентская, 208 (11,48 млн рублей);

Ул. Челюскинцев, 11 (7,6 млн рублей);

Пр. Карла Маркса, 30 (15,3 млн рублей);

Ул. Стара-Загора, 267б (3,7 млн рублей)

Ул. Стара-Загора, 267д (3,75 млн рублей);

XXII Партсъезда, 181 (1,8 млн рублей;

Ул. Силина, 11 (3,75 млн рублей);

Ул. Ново-Садовая, 315 (3,74 млн рублей);

Пр. Ленина, 11 (8,6 млн рублей);

Ул. Осипенко, 2в (4,69 млн рублей);

Ул. Зои Космодемьянской, 13/ул. Силина, 2 (3,77 млн рублей);

Ул. Тухачевского, 54 (5,6 млн рублей);

Ул. Каховская, 4 (1,8 млн рублей);

Ул. Каховская, 64 (1,8 млн рублей).

Согласно технической документации, работы должны быть выполнены до 15 октября 2021 года.