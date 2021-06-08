В Самарской области завершена пилотная эксплуатация проекта "Карта жителя Самарской области" - начинается массовая эмиссия карт.

В ходе пилотной эксплуатации проекта банк-эмитент ВТБ в конце прошлого года выпустил 72 карты для проведения тестирования и отладки финансовых и нефинансовых сервисов. За это время полностью проработан механизм информационного взаимодействия с банком-эмитентом, заводом-изготовителем, транспортным оператором ООО "ОТК" и выбранным торгово-сервисным предприятием - магазинами косметики и товаров для дома "Семь+Я".

Напомним, выпустить электронную карту жителя Самарской области поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям Самарской области и депутатам губернской думы 3 февраля 2020 года.

Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений, карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

"Сегодня карта жителя Самарской области полностью готова к промышленной эксплуатации. Начинается массовая эмиссия карт, получить которые можно будет бесплатно в банках - партнерах проекта. Помимо самой карты, также разработан и запущен Интернет-портал http://card.samregion.ru, позволяющий получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое.

Проект и дальше будет развиваться и улучшаться в интересах жителей региона. Уверен, наработанный опыт и имеющиеся технологические возможности будут способствовать выполнению амбициозной цели - сделать проект карты жителя Самарской области лучшим среди всех других региональных карт", - сообщил руководитель департамента информтехнологий и связи Константин Пресняков.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, комментируя участие в проекте, подчеркнул: "Карта жителя - уникальный инструмент, который значительно упростит населению решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли первыми присоединиться к реализации этого значимого проекта, который стартует в ближайшее время. Сегодня цифровизация для ВТБ служит одним из стратегических направлений работы. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов, делая их более удобными и функциональными. А безналичная оплата в транспорте и торговых точках, дистанционная запись к врачу позволят владельцам карты жителя не только сэкономить время, но и обеспечить максимальную безопасность при ее пользовании".

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "Национальная система платежных карт", являющимся оператором платежной системы "Мир" в рамках реализации регионального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".