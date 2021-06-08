В Самарской области завершена пилотная эксплуатация проекта "Карта жителя Самарской области" - начинается массовая эмиссия карт.
В ходе пилотной эксплуатации проекта банк-эмитент ВТБ в конце прошлого года выпустил 72 карты для проведения тестирования и отладки финансовых и нефинансовых сервисов. За это время полностью проработан механизм информационного взаимодействия с банком-эмитентом, заводом-изготовителем, транспортным оператором ООО "ОТК" и выбранным торгово-сервисным предприятием - магазинами косметики и товаров для дома "Семь+Я".
Напомним, выпустить электронную карту жителя Самарской области поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям Самарской области и депутатам губернской думы 3 февраля 2020 года.
Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений, карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.
Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.
"Сегодня карта жителя Самарской области полностью готова к промышленной эксплуатации. Начинается массовая эмиссия карт, получить которые можно будет бесплатно в банках - партнерах проекта. Помимо самой карты, также разработан и запущен Интернет-портал http://card.samregion.ru, позволяющий получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое.
Проект и дальше будет развиваться и улучшаться в интересах жителей региона. Уверен, наработанный опыт и имеющиеся технологические возможности будут способствовать выполнению амбициозной цели - сделать проект карты жителя Самарской области лучшим среди всех других региональных карт", - сообщил руководитель департамента информтехнологий и связи Константин Пресняков.
Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, комментируя участие в проекте, подчеркнул: "Карта жителя - уникальный инструмент, который значительно упростит населению решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли первыми присоединиться к реализации этого значимого проекта, который стартует в ближайшее время. Сегодня цифровизация для ВТБ служит одним из стратегических направлений работы. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов, делая их более удобными и функциональными. А безналичная оплата в транспорте и торговых точках, дистанционная запись к врачу позволят владельцам карты жителя не только сэкономить время, но и обеспечить максимальную безопасность при ее пользовании".
Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "Национальная система платежных карт", являющимся оператором платежной системы "Мир" в рамках реализации регионального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.