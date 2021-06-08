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Экономика и бизнес

Стартаперам расскажут о правилах документооборота

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 июня в 20:00 состоится вебинар "Грамотное ведение документации стартапа: теория о том, как работать с документами правильно", слушатели которого узнают, как вести документацию, чтобы не возникло вопросов у контролирующих органов, а партнеры и инвесторы получали необходимую информацию своевременно и в понятном виде.

Участникам вебинара расскажут о международных нормах ведения документации, поэтому он будет особенно полезен предпринимателям и стартапам, которые планируют масштабировать свой проект и выйти на глобальный рынок.

По итогам вебинара слушатели получат схему по выстраиванию системы документооборота в стартапе. Вместе с приглашенным экспертом, аудитором, партнером Fincom Global Tech (Израиль) Татьяной Левит участники разберутся в формах отчетности, международных стандартах и нюансах документооборота компании.

Все участники получат шаблон таблицы капитализации - необходимый документ при привлечении зарубежных инвестиций.

Для участия в вебинаре обязательна регистрация по ссылке.

Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и при поддержке Fincom Global Tech, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

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