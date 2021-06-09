В Самаре продается долгострой ТСК "Рекорд" на ул. Красных Коммунаров

В Самаре продается недостроенный торгово-спортивный комплекс "Рекорд", расположенный на пересечении ул. Красных Коммунаров и 22-го Партсъезда. За объект, принадлежащий застройщику ООО "РАА", просят 302,5 млн рублей.

В объявлении, размещенном агентством по продаже недвижимости, обозначена площадь в 6050 кв. метров. Однако, по словам руководителя ООО "РАА" Ивана Шацкого, информация некорректна.

"Площадь объекта примерно раза в два меньше. Сумма та же", - прокомментировал он ситуацию порталу "Волга Ньюс". Причин продажи Иван Шацкий озвучивать не стал.

ТСК "Рекорд" - четырехэтажный долгострой, который начали возводить в мае 2015 года и планировали завершить строительство в конце 2017 года.

Согласно первоначальному паспорту объекта, на арендованном участке должен был появиться физкультурно-оздоровительный комплекс. Однако потом планы изменились. Спустя несколько месяцев строящееся здание решили переформатировать под торгово-спортивное предназначение. Предполагалось, что первые два этажа будут отданы коммерсантам, а третий, с переходом в крышу, будет занят теннисным кортом. Под самим зданием планировалось разместить подземный паркинг, а в будущем добавить плавательный бассейн.

Риелтор агентства недвижимости, разместившая объявление, сообщила, что степень готовности объекта сегодня близка к 40-50%.

"Это не недострой, он не брошен, строительство идет в соответствии с имеющимся у компании-застройщика планом. Сейчас завершается этап по коммуникациям. В ближайшие пару месяцев будут приступать к работам по фасаду - остеклению и т.д. Степень готовности - 40-50% с натяжкой, - отметила собеседница Волга Ньюс. - Можно рассмотреть продажу всего здания целиком. В этом случае площадь и сумма будут больше. Фактически там появятся четыре этажа: цоколь, два первых под торговлю и третий этаж под стеклянной крышей - под аренду, для спортивной деятельности. Можно рассматривать продажу торгового центра целиком либо частями".

По ее словам, нынешний застройщик, ООО "РАА" после сделки по продаже продолжит его возведение.

"Если вы приобретете объект, то стройка будет продолжена на договорных условиях. Можно составить инвестиционный договор, чтобы покупатель вошел как инвестор на данном этапе. Будут прописаны условия для инвестирования, возможные формы оплаты. Все обсуждается", - заключила она.