Любителей SUP-серфинга призывают не рисковать здоровьем

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает: в городах Самарской области у еще не открытых пляжей собралось уже немало отдыхающих. Многие отдыхают у воды, некоторые, рискуя здоровьем, заходят в воду, а особо смелые уже активно занимаются SUP-серфингом.
Sup-серфинг (катание на доске стоя с веслом) является относительно безопасным видом активного отдыха, однако и здесь существуют определенные, на первый взгляд, незначительные опасности.
В настоящее время температура воды в Волге составляет всего 16 градусов, и в воде может случиться переохлаждение, судороги и т.д.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует любителям активного отдыха соблюдать простые правила для безопасного занятия SUP-серфингом:
- возьмите с собой спасательный жилет и выберите безопасное место для серфинга, не стоит плавать на судовом ходу и тем более лежать на доске. Не стоит заниматься SUP-серфингом вблизи купающихся граждан на акватории пляжа - веслом вы можете случайно нанести травму находящемуся в воде или под водой человеку;
- сильный ветер опасен для такого вида отдыха и может отнести вас далеко от берега, тем более если вы находитесь на воде не в составе группы;
- перед тем как отправиться кататься, проинформируйте о своем местонахождении близких и друзей;
- ни в коем случае не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения. Казалось бы, такой вид отдыха несовместим с употреблением спиртных напитков, ведь, к сожалению, не исключено, что в состоянии опьянения может "потянуть на подвиги", т.е. захочется прокатиться на доске, подвергнув тем самым свою жизнь прямой угрозе.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.