Любителей SUP-серфинга призывают не рисковать здоровьем

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает: в городах Самарской области у еще не открытых пляжей собралось уже немало отдыхающих. Многие отдыхают у воды, некоторые, рискуя здоровьем, заходят в воду, а особо смелые уже активно занимаются SUP-серфингом.

Sup-серфинг (катание на доске стоя с веслом) является относительно безопасным видом активного отдыха, однако и здесь существуют определенные, на первый взгляд, незначительные опасности.

В настоящее время температура воды в Волге составляет всего 16 градусов, и в воде может случиться переохлаждение, судороги и т.д.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует любителям активного отдыха соблюдать простые правила для безопасного занятия SUP-серфингом:

- возьмите с собой спасательный жилет и выберите безопасное место для серфинга, не стоит плавать на судовом ходу и тем более лежать на доске. Не стоит заниматься SUP-серфингом вблизи купающихся граждан на акватории пляжа - веслом вы можете случайно нанести травму находящемуся в воде или под водой человеку;

- сильный ветер опасен для такого вида отдыха и может отнести вас далеко от берега, тем более если вы находитесь на воде не в составе группы;

- перед тем как отправиться кататься, проинформируйте о своем местонахождении близких и друзей;

- ни в коем случае не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения. Казалось бы, такой вид отдыха несовместим с употреблением спиртных напитков, ведь, к сожалению, не исключено, что в состоянии опьянения может "потянуть на подвиги", т.е. захочется прокатиться на доске, подвергнув тем самым свою жизнь прямой угрозе.