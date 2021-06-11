Из-за праздничных мероприятий в честь Дня России в центре Самары будет ограничено движение

В связи с проведением 12 июня праздничного мероприятия, посвященного Дню России, в центре Самары с 04:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение транспорта.

Перекрыты будут участки по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе; по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской; по ул. Вилоновской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской.

Также с 18:00 11 июня до 23:00 12 июня на вышеуказанных участках будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 04:00 до 23:00 12 июня работа общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297, 61, 247, 261) будет организована по скорректированным схемам.