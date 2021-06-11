Из-за праздничных мероприятий в честь Дня России в центре Самары будет ограничено движение

В связи с проведением 12 июня праздничного мероприятия, посвященного Дню России, в центре Самары с 04:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение транспорта.
Перекрыты будут участки по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе; по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской; по ул. Вилоновской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской.
Также с 18:00 11 июня до 23:00 12 июня на вышеуказанных участках будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 04:00 до 23:00 12 июня работа общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297, 61, 247, 261) будет организована по скорректированным схемам.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.