В Самаре будут организованы дополнительные маршруты после праздника 12 июня

В субботу, 12 июня, после окончания праздничной программы, посвященной Дню России, компания "СамараАвтоГаз" организует вывоз пассажиров с мест массовых гуляний. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Вывоз пассажиров по маршрутам автобусов №№ 1,50, 67 запланирован в 00:20 со стадиона "Солидарность-Арена". С площади Куйбышева в 23:00 для горожан будут организованы автобусные маршруты №№ 34, 41, 50.
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"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.