В Самаре будут организованы дополнительные маршруты после праздника 12 июня

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В субботу, 12 июня, после окончания праздничной программы, посвященной Дню России, компания "СамараАвтоГаз" организует вывоз пассажиров с мест массовых гуляний. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.