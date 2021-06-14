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Общество

ТОП жалоб последней недели: выплаты на детей, отсутствие воды и падающие деревья

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За вторую неделю июня от жителей региона поступило 3083 сообщения через систему "Инцидент Менеджмент" и на платформу "Госуслуги. Решаем вместе".

ТОП-3 жалоб в социальных сетях:

  • оказание государственной социальной помощи;
  • отлов безнадзорных собак и кошек;
  • отсутствие горячей воды.

ТОП-3 обращений на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе":

  • оказание государственной социальной помощи;
  • отсутствие сертификата о вакцинации;
  • выбоины и ямы на дорогах;
  • где выплаты?

Специалисты Центра управления регионом зафиксировали рост вопросов от родителей по теме оформления выплат на детей от трех до семи лет.

Напомним, малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно могут получить ежемесячную выплату на каждого ребенка. Этот вид господдержки введен с 2020 года. С 1 апреля правила изменились: сумма выплаты увеличена и рассчитывается по трехступенчатой системе, а помощь стала более адресной. Заявление для назначения, продления и перерасчета выплаты можно подать на сайте госуслуг, а за разъяснениями обратиться в управление социальной зашиты населения по месту жительства. 

В настоящее время органы соцзащиты обрабатывают поступившую информацию в том числе, полученную в рамках межведомственного взаимодействия, полноту и достаточность поступивших сведений, необходимых для принятия решения о перерасчете выплаты.

На срок принятия решения могут влиять задержки ответов на межведомственные запросы, некорректность поступающих сведений и необходимость дополнительной проверки. В 2020 г. единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. получили родители 27 014 детей.

Много жалоб от граждан поступает на отсутствие горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями систем тепло- и водоснабжения. Объемы перекладки труб значительно выросли. Опрессовки позволят энергетикам выявить наиболее уязвимые участки сетей, которые нуждаются в ремонте.

Актуальную информацию о сроках и причинах отключения воды можно найти на сайтах ресурсоснабжающих организаций, администраций городов и районов, а также в их официальных группах в социальных сетях или по телефонам единой диспетчерской службы в муниципалитетах.

Жители разных городов и районов продолжают сообщать в социальных сетях об упавших деревьях. Всего специалисты Центра управления регионом зафиксировали около 60 подобных жалоб с начала июня.
Среди ночи упало дерево в Самаре на пересечении улиц Панова и Скляренко, перекрыв проезд. Жители написали об этом в официальную группу администрации Октябрьского района. Сотрудники службы благоустройства трудились всю ночь, к утру проезд был свободен.

Жители Землянского поезда в Самаре сообщили об упавших деревьях в своем дворе.
"Под огромными свисающими ветками собираются маленькие дети. Позвонили в ЖЭУ, отправили заявку, никто не приехал. Ночью, во время грозы, сломалось второе дерево. Ветки касались проводов, сверкали так, что отключалась бытовая техника. Снова позвонили в ЖЭУ. Впереди еще два таких старых дерева, с сухими ветками, деревья старые, наклонены, представляют опасность. Просьба принять меры и срочно спилить деревья, пока кто-нибудь не пострадал", — написали граждане в соцсетях.

После сигнала администрация организовала работу, аварийное дерево спилили. Власти заверили, что работы по приведению в порядок зеленых насаждений на этой территории будут продолжаться.

Вопросы от граждан поступают и на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
Так, жители Тольятти обратились с просьбой принять меры в отношении маршрута №303, указав госномер. Автобус ездит по направлению Тольятти - Подстепки. "Вчера водитель этого автобуса вел себя грубо по отношению к пассажирам. Поведение было неадекватным. Все время ругался матом. Орал, чтобы все быстро заходили и выходили из автобуса, потому что у него впереди загорался красный свет светофора. Водитель категорически не хотел ехать через п. Приморский, а ехать в объезд. Было страшно находиться внутри такого транспорта", — написали пассажиры. Также граждане сообщили, что водитель резко тормозил и не соблюдал скоростной режим.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области взяли вопрос в работу. Проведена проверка, с водителем провели воспитательную беседу и временно отстранили от работы.

Официальные группы Центра управления регионом Самарской области в социальных сетях: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.

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