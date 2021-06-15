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Общество

В Самарской области на карантин закрыто село Марьевка

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота закрыто село Марьевка Пестравского района.

На территории село запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных (за исключением вывоза животных на убой), вывоз молока, выпас и перемещение животных, заготовка кормов, а также использование водоемов на срок 90 дней с момента последнего поения животных из них. 

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