Во время фан-фестиваля "Наши парни" будет усилена работа общественного транспорта

В среду, 16 июня, с 14:00 в рамках проведения фан-фестиваля "Наши парни" на стадионе "Солидарность Арена" будет работать фан-зона. В связи с этим усилена работа общественного транспорта, включая организацию вывоза болельщиков.

Доставка болельщиков будет организована с 14:00 трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 до конечной остановки (разворотного кольца). Также в течение всего дня в направлении фан-зоны будут курсировать автобусы маршрутов №№ 1,50, 67, 96, 205, 295.

Вывоз болельщиков будет организован следующим образом:

— до 21:00 — трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 — с конечной остановки (разворотного кольца);

— дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 50, 67, 96, 205, 295, 268 будут поданы на пересечение ул. Дальней и 7 проезда, в район Южной парковки в 19:00.

Дополнительные автобусы маршрута № 50 проследуют до остановки "Улица Батайская", № 67 — до Крутых Ключей, № 1 — до железнодорожного вокзала. Дополнительные автобусы маршрута № 96 довезут пассажиров до остановки "Улица Тухачевского", №№ 205 и 295 — до Речного вокзала, а № 268 — до остановки "Станция метро "Победа".

Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.