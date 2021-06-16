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Общество

Во время фан-фестиваля "Наши парни" будет усилена работа общественного транспорта

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 июня, с 14:00 в рамках проведения фан-фестиваля "Наши парни" на стадионе "Солидарность Арена" будет работать фан-зона. В связи с этим усилена работа общественного транспорта, включая организацию вывоза болельщиков.

Доставка болельщиков будет организована с 14:00 трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 до конечной остановки (разворотного кольца). Также в течение всего дня в направлении фан-зоны будут курсировать автобусы маршрутов №№ 1,50, 67, 96, 205, 295.

Вывоз болельщиков будет организован следующим образом:

— до 21:00 — трамваями маршрутов №№ 5, 7, 25 — с конечной остановки (разворотного кольца);

— дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 50, 67, 96, 205, 295, 268 будут поданы на пересечение ул. Дальней и 7 проезда, в район Южной парковки в 19:00.

Дополнительные автобусы маршрута № 50 проследуют до остановки "Улица Батайская", № 67 — до Крутых Ключей, № 1 — до железнодорожного вокзала. Дополнительные автобусы маршрута № 96 довезут пассажиров до остановки "Улица Тухачевского", №№ 205 и 295 — до Речного вокзала, а № 268 — до остановки "Станция метро "Победа".

Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.

16 июня в 17:00 состоится трансляция матча Чемпионата Европы "Финляндия - Россия".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Соловов 12 июня 2021 18:10 Новый ЖК на Московском шоссе столкнулся с противостоянием жителей

Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.

Алексей Винговатов 12 июня 2021 10:09 Новый ЖК на Московском шоссе столкнулся с противостоянием жителей

По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!

Александр Титов 10 июня 2021 13:27 Самарцы просят президента РФ изменить закон об обращении с животными

"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

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