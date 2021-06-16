В Самаре на Троицкую родительскую субботу будут организованы автобусы на кладбища

В субботу, 19 июня, в Троицкую родительскую субботу традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.

1. 4к — "Поселок Управленческий — кладбище "Лесное";

2. 27к — "Площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";

3. 36д — "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";

4. 36ю — Автомобильная дорога "Самара — Оренбург" ("кладбище "Южное") — кладбище "Рубежное";

5. 63э — "А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное";

6. 67к — "Поселок Мехзавод — кладбище "Лесное";

7. 77д — "Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");

8. 129э — "Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").

Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов — в 15:00. На наиболее востребованных маршрутах, в частности, это № 63э и 129э, интервалы движения в течение дня составят от 2 до 6 минут.

На маршрутах предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Оплату за проезд можно будет осуществить банковскими картами, транспортными картами, студенческими картами, картами школьника и социальными картами жителя Самарской области.

Напомним также, что в этот день перевозки по дачным маршрутам осуществляться не будут.