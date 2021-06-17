В Самарской области станет прохладнее к концу недели

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В четверг, 17 июня, через Самарскую область пройдет холодный атмосферный фронт, перемещающийся с северо-запада Европейской территории России. За ним в Поволжье поступит сухая воздушная масса умеренных широт. Дожди к концу недели прекратятся, а температурный фон понизится, сообщает Приволжское УГМС.