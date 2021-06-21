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Экономика и бизнес

Андрей Ищук может вернуться на Волгабурмаш

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Известный самарский бизнесмен Андрей Ищук может вернуться на ОАО "Волгабурмаш", чтобы заняться реанимацией предприятия, пишет "Самарское обозрение".

Сразу несколько источников "СО" независимо друг от друга сообщили, что Ищук стал появляться в заводоуправлении Волгабурмаша в качестве потенциального руководителя проекта по возвращению его к жизни. Они объясняют это тем, что контроль над банкротством ВБМ забрал банк "Зенит", который и готовится вернуть бывшего владельца завода в старую гавань в новом качестве.

"Я знаю, что Андрей Ищук приезжал в Самарскую область. Слышал, что он посещал Волгабурмаш и Чапаевск. Но зачем он туда ездил и будет ли работать на ВБМ, и если да, то в каком качестве - я не знаю", - сообщил "СО" экс-руководитель аппарата администрации Самарской области и бывший топ-менеджер ВБМ-групп Сергей Савельев.

"Да, я слышал, что Андрей Ищук посещал Волгабурмаш. Будет ли он там работать, я не знаю. Сам я больше отношения к заводу не имею, так как на предприятии появился арбитражный управляющий", - заявил бывший руководитель ВБМ, лояльный Александру Швидаку, Марат Матевосян.

Андрей Ищук - культовая для Самары 1990-х и начала 2000-х годов фигура. Он построил один из крупнейших в регионе промышленных холдингов - "ВБМ-групп". Только в Самаре Ищук контролировал производителя долот для горнорудной, нефтегазовой и строительной отраслей Волгабурмаш, производителя резервуаров Самарский резервуарный завод и компанию по выпуску минераловатного утеплителя и сэндвич-панелей "Термостепс-МТЛ".

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