Андрей Ищук может вернуться на Волгабурмаш

Известный самарский бизнесмен Андрей Ищук может вернуться на ОАО "Волгабурмаш", чтобы заняться реанимацией предприятия, пишет "Самарское обозрение".

Сразу несколько источников "СО" независимо друг от друга сообщили, что Ищук стал появляться в заводоуправлении Волгабурмаша в качестве потенциального руководителя проекта по возвращению его к жизни. Они объясняют это тем, что контроль над банкротством ВБМ забрал банк "Зенит", который и готовится вернуть бывшего владельца завода в старую гавань в новом качестве.

"Я знаю, что Андрей Ищук приезжал в Самарскую область. Слышал, что он посещал Волгабурмаш и Чапаевск. Но зачем он туда ездил и будет ли работать на ВБМ, и если да, то в каком качестве - я не знаю", - сообщил "СО" экс-руководитель аппарата администрации Самарской области и бывший топ-менеджер ВБМ-групп Сергей Савельев.

"Да, я слышал, что Андрей Ищук посещал Волгабурмаш. Будет ли он там работать, я не знаю. Сам я больше отношения к заводу не имею, так как на предприятии появился арбитражный управляющий", - заявил бывший руководитель ВБМ, лояльный Александру Швидаку, Марат Матевосян.