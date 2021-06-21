Синоптики прогнозируют в Самарской области жару до +36°C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По мере продвижения антициклона на юго-восток в Самарскую область будет поступать теплая воздушная масса, и температурный фон повысится. В начале недели дневные максимумы местами достигнут 30-33º, сообщает Приволжское УГМС.