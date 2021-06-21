Прокуратура требует демонтировать башенный кран в центре Самары

В Самаре прокуратура Ленинского района подала иск в суд и требует, чтобы ООО "Гранд ЛТД" демонтировало свой башенный кран со строительной площадки в центре города.

По данным региональной прокуратуры, во время проверки надзорное ведомство выяснило, что башенный кран, стоящий на пересечении улиц М.Горького и Л.Толстого, принадлежит "Гранд ЛТД". При этом у фирмы еще в марте 2020 г. истек срок разрешения на строительство на этом участке.

В результате невывезенный кран мешает администрации города распоряжаться принадлежащей городу землей.

Сейчас иск находится в стадии рассмотрения.