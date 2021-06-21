Жительница Самарской области не может получить справку о смерти отца, погибшего в ВОВ

Прокуратура Красноармейского района Самарской области подала в суд иск с требованием к отделу ЗАГС выдать местной жительнице свидетельство о смерти отца.

По данным региональной прокуратуры, Раиса Тупицына до сих пор не может получить свидетельство о смерти отца Владимира Пахомова 1908 года рождения. Этот документ нужен женщине для оформления социальных гарантий.

Согласно архивной справке ФГКУ "Центральный архив министерства обороны Российской Федерации", командир стрелкового отделения 166 гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Владимир Пахомов погиб 23 марта 1945 г. и похоронен в братской могиле в районе города Хайленгенбайль в Восточной Пруссии (сейчас Калининградская область).