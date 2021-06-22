В Самарской области объявлен высокий уровень опасности из-за жары с 23 по 27 июня.

Среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 9°С и более, сообщают синоптики Приволжского УГМС.

До конца текущей недели характер погоды не изменится. В дневные часы воздух будет раскаляться до значений +32°..+37°С. Столь высокие температуры воздуха будут негативно влиять на самочувствие людей и состояние растений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.