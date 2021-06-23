Возобновились рейсы из Самары в Анталью

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Анталью: с 22 июня к полетам приступила авиакомпания AzurAir.

Первый рейс после возобновления авиасообщения с Турцией вылетел из Самары 22 июня в 13:10 и приземлился в аэропорту Антальи в 15:30.

В настоящее время расписание полетов находится на стадии формирования и точное время отправления рейсов необходимо уточнять у туроператоров.

В ближайшее время к полетам на данном направлении приступят авиакомпании RedWings, Nordwind, RoyalFlight и "Икар".