"Общее решение" стало одним из самых ярких проектов фестиваля "ВолгаФест-2021"

Завершилось художественное оформление забора Самарской ГРЭС в рамках интерактивного проекта "Общее решение", поддержанного компанией "Т Плюс". В его реализации приняли участие более 3,5 тысяч жителей города, превратившие промышленный объект в символ вдохновения и единения творческих людей.

Напомним, всем желающим предлагалось проголосовать за понравившийся цвет на специальном сайте проекта artreshenie.ru. В волжскую палитру вошли 20 цветов с уникальными названиями, которые ассоциируются с известными локациями родного города: "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Живой жигулевский", "Поздний закатный", "Весенний Проран", "Заволжский рассветный" и прочие. От результатов голосования, в котором приняло участие свыше 2 тысяч горожан, зависело расположение цветных полос, а также их ширина. Самыми популярными стали "Рыбная бирюза", "Ночной волжский", "Вечерний Струковский", "Пурпурный на дне" и "Пляжный".

В дни проведения фестиваля "ВолгаФест" около 1,5 тысяч жителей и гостей города стали волонтерами проекта, приняв участие непосредственно в раскраске стены. Последние штрихи в роспись забора старейшей в Поволжье электростанции внес и автор идеи — художник Андрей Сяйлев.

Проект "Общее решение" нашел отклик у многих журналистов, блогеров, политических деятелей, да и просто неравнодушных людей. Например, российский журналист, теле- и радиоведущий, блогер, автор канала "Редакция" на YouTube Алексей Пивоваров отметил в сети Instagram, что самарский проект "учит людей, что "правильное" мнение не обязательно должно быть одно — и нужно учитывать все голоса, а не только мнение большинства".

Теперь между двумя очередями самарской набережной все жители и гости Самары могут увидеть уникальный пример общественного создания городского пространства, ставший результатом общего решения горожан.