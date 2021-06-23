"Общее решение" стало одним из самых ярких проектов фестиваля "ВолгаФест-2021"

Завершилось художественное оформление забора Самарской ГРЭС в рамках интерактивного проекта "Общее решение", поддержанного компанией "Т Плюс". В его реализации приняли участие более 3,5 тысяч жителей города, превратившие промышленный объект в символ вдохновения и единения творческих людей.
Напомним, всем желающим предлагалось проголосовать за понравившийся цвет на специальном сайте проекта artreshenie.ru. В волжскую палитру вошли 20 цветов с уникальными названиями, которые ассоциируются с известными локациями родного города: "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Живой жигулевский", "Поздний закатный", "Весенний Проран", "Заволжский рассветный" и прочие. От результатов голосования, в котором приняло участие свыше 2 тысяч горожан, зависело расположение цветных полос, а также их ширина. Самыми популярными стали "Рыбная бирюза", "Ночной волжский", "Вечерний Струковский", "Пурпурный на дне" и "Пляжный".
В дни проведения фестиваля "ВолгаФест" около 1,5 тысяч жителей и гостей города стали волонтерами проекта, приняв участие непосредственно в раскраске стены. Последние штрихи в роспись забора старейшей в Поволжье электростанции внес и автор идеи — художник Андрей Сяйлев.
Проект "Общее решение" нашел отклик у многих журналистов, блогеров, политических деятелей, да и просто неравнодушных людей. Например, российский журналист, теле- и радиоведущий, блогер, автор канала "Редакция" на YouTube Алексей Пивоваров отметил в сети Instagram, что самарский проект "учит людей, что "правильное" мнение не обязательно должно быть одно — и нужно учитывать все голоса, а не только мнение большинства".
Теперь между двумя очередями самарской набережной все жители и гости Самары могут увидеть уникальный пример общественного создания городского пространства, ставший результатом общего решения горожан.
Последние комментарии
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу