Аномальная жара в Самарской области продлится до конца недели

Синоптики предрекли аномально жаркую погоду в регионе как минимум до 27 июня.

В Приволжском УГМС сообщили, что в период с 23 по 27 число ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов. В связи с этим в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.