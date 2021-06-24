В центре Самары ограничат движение из-за фестиваля "На сопках Маньчжурии"

В Самаре на время проведения фестиваля духовых оркестров "На сопках Маньчжурии" ограничат движение и пустят общественный транспорт по скорректированным маршрутам.

Так, с 00:30 до 15:00 26 июня будет ограничено движение на участках:

— по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

— по ул. Лесной, от Волжского проспекта до ул. Осипенко.

Также на этих участках с 18:00 25 июня до 15:00 26 июня будет запрещена остановка.

С 00:30 до 15:00 26 июня автобусы № 61, 247, 261 будет ходить по скорректированным схемам.