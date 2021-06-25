СРПП планирует организовать переправу в Рождествено с Ульяновского спуска

Ведутся подготовительные работы по организации переправы в Рождествено с Ульяновского спуска, сообщил директор ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" Иван Квасюк. Запуск рейсов планируется в пиковые дни, - вероятнее всего, в выходные.

Сейчас на Ульяновском спуске работает частная переправа "Самарец". По словам Ивана Квасюка, СРПП подключится к организации перевозок отсюда в случае, если частник не будет справляться с пассажиропотоком.

Сейчас на Ульяновском спуске устанавливают дебаркадер и проводятся работы по обеспечению безопасности пассажиров. На маршруте задействуют теплоходы типа "Ом" и "Москва", которые выполняют рейсы с речного вокзала.

Конкретные сроки открытия переправы директор СРПП не назвал. Но отметил, что запускать движение судов по расписанию смысла нет. Скорее всего, теплоходы будут подходить к Ульяновскому спуску по требованию.