Елена Лапушкина передумала штрафовать самарцев за купание на диких пляжах

Глава Самары Елена Лапушкина исключила из постановления мэрии штрафы за купание в необорудованных местах.

Ранее Лапушкина сама подписала постановление о запрете купания на диких пляжах. Это вызвало волну негодования у жителей города.

В документе были перечислены десятки запрещенных для купания мест. В список попали в том числе пляжи на правом берегу Волги.