В селе Тимофеевка открыли детский сквер

В с. Тимофеевка Ставропольского района состоялось долгожданное открытие детского сквера.

Проект реализован в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" при активном участии местных жителей и депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова.

На территории нового общественного пространства установили фонтан, детский игровой комплекс, велопарковку и карусели. Помимо этого, в сквере семейного отдыха запланировано озеленение - здесь будут высажены деревья и газоны.