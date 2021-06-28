Wink: что смотреть в июле

Видеосервис Wink обеспечит отпуск киноманов в июле классными цифровыми премьерами — нашумевшие фильмы сразу после кинопроката, а также отличные сериалы. Как всегда только в Wink новые переводы для ценителей творчества Гоблина (Дмитрия Пучкова).
"Иччи" (16+) — это новый якутский хорор. Фильмы с якутскими корнями (как например, "Пугало" и "Черный снег") в последнее время пользуются повышенным интересом и уже можно говорить о появлении национального кинотренда.
По сюжету молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.
Долгожданный новый эксклюзивный авторский перевод и озвучка Гоблина — криминальный триллер "Гнев человеческий" (18+) Гая Ричи. Российский прокат фильма состоялся весной, но поклонники Гоблина, как всегда, с нетерпением ждали правильного перевода, максимально соответствующего оригиналу по духу и слову, без цензуры любого рода и переводческих сглаживаний.
Критики по-разному оценили фильм, но те зрители, которые любят классические (некоторые рецензенты даже писали про его ретростиль) боевики, крепко сбитые, то есть выдержанные в правильном стиле и ритме, получат настоящее удовольствие.
Плюс Джейсон Стейтем в главной роли — Гай Ричи не снимал его около 15 лет, а также впервые в фильмах режиссера действие происходит в США.
Напоминаем, что посмотреть "Гнев человеческий" в переводе Гоблина можно только в Wink и более нигде.
Следующий фильм, который переведет Гоблин для Wink, ожидается уже скоро. И это будет "Никто" (18+) — американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков.
После боевика обязательно нужно устроить семейный просмотр и лучший вариант для этого — приключенческий мультфильм от Disney и Pixar "Душа" (6+). Он, кстати, стал победителем 93-й церемонии вручения премий Оскар сразу в двух номинациях — "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка к фильму".
Последняя номинация не случайна: герой фильма — школьный учитель музыки, который любит джаз. Волей случая он оказывается на том свете, но новые друзья помогают ему найти путь в обычный мир, чтобы он смог реализовать свою мечту.
В фильме крепко замешаны приключения, фэнтези, комедия, драма и музыка, которые вместе помогают искать ответы на вечные вопросы. Кстати, в подписках Wink доступно много отличного контента от Disney — "Король Лев", все части "Истории игрушек", "Холодное сердце" и другие легендарные и совсем новые произведения знаменитой студии.
Цифровая премьера фильма "Сердце и как им пользоваться" (16+) запланирована на 8 июля (в кинопрокате с 17 июня). Сердечная приключенческая комедия замешивает несколько знакомых приемов — роуд-муви (герои едут к морю) или конфликт столицы и замкадья (успешный москвич и наивный провинциал), но приправляет это закулисьем очень популярного сегодня стендаперского движения.
Дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов), вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok. "Сердце и как им пользоваться" смотрите в Wink с 8 июля.
В середине июля состоится цифровая премьера неожиданного для отечественного военного кино фильма "Красный призрак" (16+, в прокате с 10 июня). Кинокритики даже сравнивают новый триллер со стилистикой фильмов Квентина Тарантино о второй мировой и там действительно много дерзких вольностей.
Декабрь 1941 года — по обе стороны фронта рождается и распространяется легенда про непобедимого, неубиваемого, способного в одиночку справиться с оравой противников бойца Красной Армии. Имени его никто не знает, но известен он становится как Красный призрак.
В такой подаче история смотрится, как минимум, свежо. И актерский состав многообещающий — в главных ролях Юра Борисов, Алексей Шевченков и Владимир Гостюхин. "Красный призрак" будет доступен в Wink с 15 июля.
О том, как много интересного и даже чудесного в трезвой жизни — в новой российской комедии "Папа закодировался" (12+, в прокате с 17 июня), цифровая премьера которой в Wink запланирована на 15 июля.
Анатолий Снаров — начальник ЖКХ в уездном городке Сорочинске — в один прекрасный момент закодировался и обнаружил, что у него есть жена и двое детей. Просветленный трезвенник развивает настолько бурную деятельность по улучшению мира, что все его окружение хочет одного — чтобы он раскодировался.
А в последние дни июля выйдет в цифровой прокат первая часть долгожданного комедийно-приключенческого киносериала "Бендер: Начало", каждый эпизод которого будет представлен в кинопрокате.
Создатели сериала творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале "карьеры" будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося (Арам Вардеванян) в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Отец передает сыну секреты мастерства — тонкой лести, изящного обмана, элегантного шантажа. В центре сюжета опасная авантюра — охота за царской реликвией с погонями и перестрелками, но и без романтики не обошлось.
Первая часть "Бендера" будет доступна в Wink с 27 июля.
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.
Последние комментарии
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу