В Самаре среди вакцинированных горожан разыграют ценные призы

В Самаре 1 июля стартует акция "Самара, я привит!": в качестве мотивации среди вакцинированных горожан будут разыграны ценные призы (телевизор, ноутбук, смартфоны и др.).

Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. Для этого необходимо привиться вторым компонентом вакцины в период с 1 июля по 25 июля. При этом препарат можно выбрать любой — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Далее заполнить заявку на сайте самара-я-привит.рф, указав ФИО, номер телефона, электронную почту (при наличии), СНИЛС и согласие на обработку персональных данных. По окончании регистрации на электронную почту придет подтверждение, что заявка принята.

26 июля рандомным способом по номеру СНИЛС определят победителей. После этого в течение двух дней придет информация о дате и месте получения приза.