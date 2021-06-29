В Самарской области судебные приставы будут искать должников на Волге

Судебные приставы Самарского региона проверят владельцев водных транспортных средств на наличие долгов.

В ходе акции "Должник на воде" граждан - владельцев водных транспортных средств проверят на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. Гражданам, которые окажутся в списке должников, будет предложено оплатить задолженность на месте с помощью POS-терминала, а также будут даны разъяснения о мерах принудительного характера, которые могут быть приняты к должнику в соответствии с федеральным законом 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Первый рейд прошел 25 июня в акватории рек, окружающих Самару. В ходе проверки владельцев судов выявлены два должника. Мужчинам вручили требования о явке на прием к судебным приставам, где они должны будут предъявить квитанции о ранее произведенной напрямую взыскателю оплате.

Мероприятие будет проходить на реках региона до начала сентября.