На рейс Самара - Рождествено вышел паром "Окский"

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С 29 июня на грузопассажирской линии Самара - Рождествено пустили теплоход "Окский-35", сообщили в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". Расписание в связи с этим не изменится.