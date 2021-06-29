В Красноармейском районе проходит общественная акция "Живая история Самарской губернии"

С 29 июня по 5 июля в муниципальном районе Красноармейский пройдет областная общественная акция "Живая история Самарской губернии".

29 июня в 18:00 на центральной площади с. Красноармейское состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии".

В программе - уличный фестиваль кино, проведение тематической викторины по объектам выставки, работа интерактивной площадки "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", детской площадки с анимационной игровой программой и многое другое.

С 30 июня по 2 июля жители и гости Красноармейского района смогут стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой министерство труда, занятости и миграционной политики, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры - специалисты в этих сферах поделятся знаниями и опытом ответят на актуальные вопросы.

В сетях Инстаграм и ВКонтакте уже действуют специальные интернет-ресурсы, на которых каждый сможет познакомиться с достижениями Самарского региона. Кроме того, "ВКонтакте" уже проходят три онлайн-мероприятия: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона "Живая история Самарской губернии".

Итоги будут подводиться еженедельно. Напомним, уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в виртуальном пространстве Самарской области в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.

Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе и ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Более подробная информация об общественной акции "Живая история Самарской губернии" и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции живаяистория63.рф и в официальных сообществах https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/