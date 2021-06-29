В Самарской области ожидаются гроза, ливни и ветер до 28 м/с

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. 29 июня местами по региону ожидаются гроза, сильные ливни, крупный град и шквалистые порывы ветра 25-28 м/с.

Такая погода ожидается в регионе в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца ночи и днем 30 июня, сообщает областное МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.