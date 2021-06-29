Родители пожаловались в соцсетях на условия в детском лагере "Космос"

Прокуратура Красноярского района Самарской области организовала проверку из-за появившихся в соцсетях жалобах родителей на ненадлежащие условия проживания детей в лагере "Космос", приехавших по льготным путевкам.

По утверждениям родителей, проживающие по льготным путевкам дети питаются в отдельной столовой, а перед этим вынуждены долго стоять в очереди под солнцем. Также они не посещают бассейн, а условия проживания не соответствуют предъявляемым требованиям.