Тольяттикаучук отметил 60-летний юбилей

В Тольятти торжественно отметили 60-летие одного из лидеров отечественной нефтехимической промышленности - предприятия "Тольяттикаучук".

Открывая торжественную церемонию, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что "Тольяттикаучук" - часть и его биографии, поэтому слова поздравления звучали особенно тепло.

Губернатор говорил об экологической ответственности предприятия: "Вы знаете, что экологическая повестка сегодня достаточно актуальна для жителей города. И "Тольяттикаучук" здесь во многом показывает пример ответственного отношения к экологии нашего региона, родного города, заботы о здоровье людей".

Большой вклад "Тольяттикаучук" вносит и в экономику региона. В частности, расположенный на территории предприятия индустриальный парк "Тольяттисинтез" имеет в числе резидентов 15 компаний, а общий объем инвестиций с начала работы парка достиг почти 2 млрд рублей.

Директор нефтегазохимического комплекса ПАО "Татнефть" Азат Бикмурзин передал коллективу предприятия поздравления с юбилеем от генерального директора компании Наиля Маганова и добавил новый повод для гордости сотрудников предприятия, связанный с тем, что президентский AURUS "обут" в шины, сделанные из тольяттинского каучука.

"Приехав сюда, я узнал, какая длинная и славная биография у предприятия, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы традиции сохранялись, биография продолжалась, новое воплощалось и компания в своем развитии выходила бы на новый уровень", - сказал Азат Бикмурзин.

Генеральный директор "Тольяттикаучука" Юрий Морозов сообщил о планах развития предприятия по строительству новых производств, поблагодарил руководство региона и компании "Татнефть" за поддержку и отметил, что главной ценностью предприятия всегда были и остаются люди. "Я надеюсь, что коллектив предприятия будет увеличиваться, но та душа, которая есть у него сегодня, сохранится", - добавил генеральный директор "Тольяттикаучука".

Более двух десятков сотрудников были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора Самарской области, генеральных директоров "Татнефти" и "Тольяттикаучука". Почетный знак Трудовой Славы Самарской области в этот день вручили электромонтеру Валентине Лаптевой, проработавшей на предприятии около 40 лет и до сих пор отвечающей за безаварийную и стабильную работу оборудования в цехе электроавтоматики.

В дар от компании "Татнефть" - сертификат на приобретение звукового оборудования для концертного зала - получил Дворец культуры "Тольятти", носящий имя одного из директоров "Тольяттикаучука" Николая Абрамова.

Фонды Тольяттинского краеведческого музея в этот праздничный день пополнились национальным татарским костюмом - нарядом зажиточной жительницы Казани второй половины 19-го века. Сотрудникам музея его вручили председатель профсоюзного комитета "Татнефти" Гумар Яруллин и председатель профсоюза "Тольяттикаучука" Игорь Герасимов.

Также в этот день открылся музей "Тольяттикаучук", где можно не только ознакомиться со страницами 60-летней истории каучукового производства, но и совершить виртуальную прогулку по основным цехам и операторным, рассмотреть награды и узнать немало любопытных фактов из жизни предприятия.

Параллельно с этими тождественными событиями в одном из парков города состоялся семейный фестиваль КАУЧУК FEST. В финале дня было организовано интерактивное концертное шоу "Синтез успеха" на стадионе имени Анатолия Степанова. Праздник проходил с соблюдением всех мер по защите от коронавирусной инфекции. Более 60% персонала "Тольяттикаучука" вакцинированы. Помимо сотрудников промышленной площадки, на мероприятие получили приглашения и жители города - партнеры предприятия - работники подрядных организаций, медицинских, образовательных, спортивных и культурных учреждений Тольятти.

Хедлайнером праздника стала Полина Гагарина, исполнившая свои хиты и поздравившая сотрудников предприятия с юбилеем. Завершился праздничный день лазерным шоу и фейерверком.