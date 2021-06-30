16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, чье имущество пострадало от непогоды Тольяттикаучук отметил 60-летний юбилей ФНС: Снизилось количество рисковых плательщиков в сфере общепита "Самаранефтегаз": есть первые 100 тысяч тонн нефти на Сочинском месторождении "Газпром трансгаз Самара" - в приоритете надежность

Экономика и бизнес

Тольяттикаучук отметил 60-летний юбилей

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти торжественно отметили 60-летие одного из лидеров отечественной нефтехимической промышленности - предприятия "Тольяттикаучук".

Фото: предоставлено компанией

Открывая торжественную церемонию, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что "Тольяттикаучук" - часть и его биографии, поэтому слова поздравления звучали особенно тепло. 

Губернатор говорил об экологической ответственности предприятия: "Вы знаете, что экологическая повестка сегодня достаточно актуальна для жителей города. И "Тольяттикаучук" здесь во многом показывает пример ответственного отношения к экологии нашего региона, родного города, заботы о здоровье людей".

Большой вклад "Тольяттикаучук" вносит и в экономику региона. В частности, расположенный на территории предприятия индустриальный парк "Тольяттисинтез" имеет в числе резидентов 15 компаний, а общий объем инвестиций с начала работы парка достиг почти 2 млрд рублей.

Директор нефтегазохимического комплекса ПАО "Татнефть" Азат Бикмурзин передал коллективу предприятия поздравления с юбилеем от генерального директора компании Наиля Маганова и добавил новый повод для гордости сотрудников предприятия, связанный с тем, что президентский AURUS "обут" в шины, сделанные из тольяттинского каучука.

"Приехав сюда, я узнал, какая длинная и славная биография у предприятия, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы традиции сохранялись, биография продолжалась, новое воплощалось и компания в своем развитии выходила бы на новый уровень", - сказал Азат Бикмурзин.

Генеральный директор "Тольяттикаучука" Юрий Морозов сообщил о планах развития предприятия по строительству новых производств, поблагодарил руководство региона и компании "Татнефть" за поддержку и отметил, что главной ценностью предприятия всегда были и остаются люди. "Я надеюсь, что коллектив предприятия будет увеличиваться, но та душа, которая есть у него сегодня, сохранится", - добавил генеральный директор "Тольяттикаучука".

Более двух десятков сотрудников были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора Самарской области, генеральных директоров "Татнефти" и "Тольяттикаучука". Почетный знак Трудовой Славы Самарской области в этот день вручили электромонтеру Валентине Лаптевой, проработавшей на предприятии около 40 лет и до сих пор отвечающей за безаварийную и стабильную работу оборудования в цехе электроавтоматики.  

В дар от компании "Татнефть" - сертификат на приобретение звукового оборудования для концертного зала - получил Дворец культуры "Тольятти", носящий имя одного из директоров "Тольяттикаучука" Николая Абрамова.

Фонды Тольяттинского краеведческого музея в этот праздничный день пополнились национальным татарским костюмом - нарядом зажиточной жительницы Казани второй половины 19-го века. Сотрудникам музея его вручили председатель профсоюзного комитета "Татнефти" Гумар Яруллин и председатель профсоюза "Тольяттикаучука" Игорь Герасимов.

Также в этот день открылся музей "Тольяттикаучук", где можно не только ознакомиться со страницами 60-летней истории каучукового производства, но и совершить виртуальную прогулку по основным цехам и операторным, рассмотреть награды и узнать немало любопытных фактов из жизни предприятия.

Параллельно с этими тождественными событиями в одном из парков города состоялся семейный фестиваль КАУЧУК FEST.  В финале дня было организовано интерактивное концертное шоу "Синтез успеха" на стадионе имени Анатолия Степанова. Праздник проходил с соблюдением всех мер по защите от коронавирусной инфекции. Более 60% персонала "Тольяттикаучука" вакцинированы. Помимо сотрудников промышленной площадки, на мероприятие получили приглашения и жители города - партнеры предприятия - работники подрядных организаций, медицинских, образовательных, спортивных и культурных учреждений Тольятти.  

Хедлайнером праздника стала Полина Гагарина, исполнившая свои хиты и поздравившая сотрудников предприятия с юбилеем. Завершился праздничный день лазерным шоу и фейерверком.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №20

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4