В лагере "Космос-2" после жалоб на условия проживания детей организована проверка

Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с публикациями о жалобах детей на условия проживания в лагере "Космос-2".

Напомним, ранее родители пожаловались в соцсетях, что проживающие по льготным путевкам дети питаются в отдельной столовой, а перед тем вынуждены долго стоять в очереди под солнцем. Также они не посещают бассейн, а условия проживания не соответствуют предъявляемым требованиям.

Прокуратурой Красноярского района организована проверка исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям руководства ДОЦ "Космос-2" и решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Специалисты министерства социально-демографической и семейной политики уже разбираются в ситуации.

"Вчера в лагере была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. Руководству оздоровительного учреждения поручено устранить все имеющиеся замечания в срок до 1 июля. После этого будет проведена повторная проверка с участием представителей министерства и Управления Роспотребнадзора, после которой будет принято решение о дальнейшей работе лагеря", - сообщили в министерстве.