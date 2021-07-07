Блогер Илья Варламов похвалил самарскую вертолетку

Блогер Илья Варламов похвалил обновленную самарскую вертолетку.

"Ну ведь могут, когда захотят! Посмотрите как круто в Самаре реконструировали вертолетную площадку", — написал в своих соцсетях Варламов.

Напомним, что 1 июля в Красноглинском районе открылась Вертолетная площадка.