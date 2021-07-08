В Самаре подписали стадион "Солидарность Арена"

На купол стадиона нанесли название "Солидарность Самара Арена". Об этом сообщается в группе "Стадионы России".

Напомним, первоначально футбольный стадион - наследие чемпионата мира по футболу 2018 года - назывался "Самара Арена". Весной прошлого года его переименовали на "Солидарность Арена". Это было связано с соглашением о сотрудничестве правительства Самарской области и АО КБ "Солидарность".