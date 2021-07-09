На крыше Фабрики-кухни откроют летнее кафе

Первых посетителей самарская Третьяковка, которая расположится в Фабрике-кухне, начнет принимать уже в середине сентября — в отреставрированном здании пройдут перформансы, посвященные завершению восстановительных работ на объекте. Об этом сообщает депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Полноценно филиал начнет работать только весной 2022 г., когда его оборудуют в соответствии с музейными стандартами, создадут интерьеры и разместят экспозиции и выставки.

Напомним, что создание в Самарской области филиала Третьяковки стало возможным благодаря активной позиции главы региона Дмитрия Азарова и инициативе общественников. В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского областного филиала составит искусство XX-XXI веков: это дань уникальному зданию Фабрики-кухни, построенному в 1932 году в стиле конструктивизма.

На сегодняшний день почти полностью заштукатурены стены здания, полным ходом идут работы по установке дверей и оконных конструкций.

"Окна для залов самарской Третьяковки, которые изготавливают в Москве, полностью повторяют внешний вид тех окон, которые были установлены здесь в 1932 году. Они сделаны из дерева с применением некоторых современных хитростей, которые позволят выдерживать музейный климат. Это изящное, "историческое" по виду, но очень современное решение", — прокомментировал директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко.

Как рассказали подрядчики, к настоящему моменту все несущие конструкции, перекрытия и фундаменты здания усилены или заменены на новые. В помещениях ведутся отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, покраска. На "Фабрике-кухне" завершается развод коммуникаций и подключается оборудование. Основная часть фасадов заштукатурена, рабочие приступили к шпаклевке. В августе работы по реставрации фасадов должны завершить.

В целом же объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце сентября. В настоящее время на "Фабрике-кухне" ежедневно работают 150 рабочих, работы идут ежедневно и круглосуточно.

Как рассказал Михаил Савченко, начиная с середины сентября и в течение последующей недели восстановленные залы Фабрики-кухни примут первых гостей. На торжественном открытии отреставрированного здания самарцам и гостям города покажут различные перформансы.

Вокруг здания Фабрики-кухни будет разбит первый в России постиндустриальный парк, так называемый "Сад баланса" — ностальгическое общественное пространство, напоминающее об эпохе промышленного развития, частью которого является Фабрика-кухня и завод имени Масленникова (ЗИМ). В постиндустриальном парке уже заложены фундаменты под малые архитектурные формы, завезен плодородный грунт для зеленых насаждений. Преображается также Сквер Памяти Борцов Революции. На этой территории уже заменили гранитные элементы лестниц, укрепили склоны и проложили дорожки.

Согласно проекту, после окончания работ, общая площадь филиала в здании Фабрики-кухни составит 8 тыс. кв. м. Выставочные площади составят 1, 7 тыс. кв. м. Помимо современных выставочных пространств в здании планируется разместить медиатеку, образовательный центр, лекторий, кинозал, хранилища, офисы, ресторан и многое другое.

На крыше Фабрики-кухни, откуда открывается великолепный вид на само уникальное здание в виде серпа и молота, обустроят открытую площадку, на которой разместится летнее кафе для посетителей, а также будут проводиться выставки.

Интересно, что здание Галереи станет единственной в регионе площадкой, которая будет соответствовать всем требованиям по экспонированию музейных шедевров уровня коллекции Третьяковской галереи.