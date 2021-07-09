На крыше Фабрики-кухни откроют летнее кафе

Первых посетителей самарская Третьяковка, которая расположится в Фабрике-кухне, начнет принимать уже в середине сентября — в отреставрированном здании пройдут перформансы, посвященные завершению восстановительных работ на объекте. Об этом сообщает депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.
Полноценно филиал начнет работать только весной 2022 г., когда его оборудуют в соответствии с музейными стандартами, создадут интерьеры и разместят экспозиции и выставки.
Напомним, что создание в Самарской области филиала Третьяковки стало возможным благодаря активной позиции главы региона Дмитрия Азарова и инициативе общественников. В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского областного филиала составит искусство XX-XXI веков: это дань уникальному зданию Фабрики-кухни, построенному в 1932 году в стиле конструктивизма.
На сегодняшний день почти полностью заштукатурены стены здания, полным ходом идут работы по установке дверей и оконных конструкций.
"Окна для залов самарской Третьяковки, которые изготавливают в Москве, полностью повторяют внешний вид тех окон, которые были установлены здесь в 1932 году. Они сделаны из дерева с применением некоторых современных хитростей, которые позволят выдерживать музейный климат. Это изящное, "историческое" по виду, но очень современное решение", — прокомментировал директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко.
Как рассказали подрядчики, к настоящему моменту все несущие конструкции, перекрытия и фундаменты здания усилены или заменены на новые. В помещениях ведутся отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, покраска. На "Фабрике-кухне" завершается развод коммуникаций и подключается оборудование. Основная часть фасадов заштукатурена, рабочие приступили к шпаклевке. В августе работы по реставрации фасадов должны завершить.
В целом же объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце сентября. В настоящее время на "Фабрике-кухне" ежедневно работают 150 рабочих, работы идут ежедневно и круглосуточно.
Как рассказал Михаил Савченко, начиная с середины сентября и в течение последующей недели восстановленные залы Фабрики-кухни примут первых гостей. На торжественном открытии отреставрированного здания самарцам и гостям города покажут различные перформансы.
Вокруг здания Фабрики-кухни будет разбит первый в России постиндустриальный парк, так называемый "Сад баланса" — ностальгическое общественное пространство, напоминающее об эпохе промышленного развития, частью которого является Фабрика-кухня и завод имени Масленникова (ЗИМ). В постиндустриальном парке уже заложены фундаменты под малые архитектурные формы, завезен плодородный грунт для зеленых насаждений. Преображается также Сквер Памяти Борцов Революции. На этой территории уже заменили гранитные элементы лестниц, укрепили склоны и проложили дорожки.
Согласно проекту, после окончания работ, общая площадь филиала в здании Фабрики-кухни составит 8 тыс. кв. м. Выставочные площади составят 1, 7 тыс. кв. м. Помимо современных выставочных пространств в здании планируется разместить медиатеку, образовательный центр, лекторий, кинозал, хранилища, офисы, ресторан и многое другое.
На крыше Фабрики-кухни, откуда открывается великолепный вид на само уникальное здание в виде серпа и молота, обустроят открытую площадку, на которой разместится летнее кафе для посетителей, а также будут проводиться выставки.
Интересно, что здание Галереи станет единственной в регионе площадкой, которая будет соответствовать всем требованиям по экспонированию музейных шедевров уровня коллекции Третьяковской галереи.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!