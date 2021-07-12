Инженер РЭУ заплатит штраф за обрушение стены дома в Самаре

Вступило в силу постановление Ленинского районного суда, удовлетворившего ходатайство следователя территориального отдела СК РФ о прекращении уголовного дела инженера ремонтно-эксплуатационного управления Евгения Гаврилова. Мужчина подозревался в оказании услуг ненадлежащего качества, что могло привести к обрушению стены дома № 126 по ул. Арцыбушевская, в результате чего пострадали люди.
По ходатайству следователя судом Гаврилову была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тыс. руб., сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.
Напомним, что 3 марта 2020 года около 20:00 кирпичная противопожарная стена двухэтажного деревянного дома № 126 по ул. Арцыбушевской обрушилась на соседний одноэтажный дом № 128, в котором находились четверо детей и две женщины. В результате одну из женщин госпитализировали в больницу им. Пирогова. Из четверых детей, находившихся в доме № 128, двух отправили на обследование в больницу им. Середавина.
На следующий день 4 марта пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — по факту халатности со стороны сотрудников администрации городского округа Самары, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.
В следственном ведомстве также уточнили, что дом № 126 по ул. Арцыбушевской, у которого обрушилась часть стены, был построен в 1917 году. В 2011 г. дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Аварийный дом включен в четвертый этап государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства Самарской области" до 2022 года. В доме расположено пять жилых помещений, из которых, часть жилых помещений принадлежат муниципальному образованию, а другие — гражданам на праве собственности.
Как выяснилось из постановления суда, подозреваемым в причастности к обрушению стены оказался инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ремонтно-эксплуатационного управления Евгений Гаврилов.
Как говорится в постановлении суда, по должностным инструкциям подозреваемый должен был, в частности, обеспечивать правильную техническую эксплуатацию жилого и нежилого фондов, а также бесперебойную работу всех санитарно-технических устройств, отопления, газового хозяйства, электросети домов, вести наблюдение за аварийными строениями и принимать меры, обеспечивающие безопасность их эксплуатации и проживания в них жильцов, разрабатывать перспективные планы приведения домов в надлежащее техническое состояние, планы ремонта домов и повышения их благоустройства.
По версии предварительного следствия, инженер Гаврилов, "действуя умышленно, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, выражающуюся в реальной опасности падения кирпичной противопожарной стены, и предвидя возможность наступления в результате этого последствий в виде причинения вреда здоровью жильцам данного дома и другим лицам, не принял мер по предотвращению деформации стены".
Вред здоровью, причиненный одному из потерпевших был признан легким, а второму - средней тяжести.
Гаврилов и его защитник в суде поддержали ходатайство следователя. Сам Гаврилов пояснил, что полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении и раскаивается.
Потерпевшие против удовлетворения ходатайства следователя не возражали и пояснили, что ущерб им Гавриловым возмещен и претензий к нему они не имеют.
Не был против удовлетворения ходатайства и представитель прокуратуры Ленинского района.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!