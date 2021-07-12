Инженер РЭУ заплатит штраф за обрушение стены дома в Самаре

Вступило в силу постановление Ленинского районного суда, удовлетворившего ходатайство следователя территориального отдела СК РФ о прекращении уголовного дела инженера ремонтно-эксплуатационного управления Евгения Гаврилова. Мужчина подозревался в оказании услуг ненадлежащего качества, что могло привести к обрушению стены дома № 126 по ул. Арцыбушевская, в результате чего пострадали люди.

По ходатайству следователя судом Гаврилову была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тыс. руб., сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что 3 марта 2020 года около 20:00 кирпичная противопожарная стена двухэтажного деревянного дома № 126 по ул. Арцыбушевской обрушилась на соседний одноэтажный дом № 128, в котором находились четверо детей и две женщины. В результате одну из женщин госпитализировали в больницу им. Пирогова. Из четверых детей, находившихся в доме № 128, двух отправили на обследование в больницу им. Середавина.

На следующий день 4 марта пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — по факту халатности со стороны сотрудников администрации городского округа Самары, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

В следственном ведомстве также уточнили, что дом № 126 по ул. Арцыбушевской, у которого обрушилась часть стены, был построен в 1917 году. В 2011 г. дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Аварийный дом включен в четвертый этап государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства Самарской области" до 2022 года. В доме расположено пять жилых помещений, из которых, часть жилых помещений принадлежат муниципальному образованию, а другие — гражданам на праве собственности.

Как выяснилось из постановления суда, подозреваемым в причастности к обрушению стены оказался инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ремонтно-эксплуатационного управления Евгений Гаврилов.

Как говорится в постановлении суда, по должностным инструкциям подозреваемый должен был, в частности, обеспечивать правильную техническую эксплуатацию жилого и нежилого фондов, а также бесперебойную работу всех санитарно-технических устройств, отопления, газового хозяйства, электросети домов, вести наблюдение за аварийными строениями и принимать меры, обеспечивающие безопасность их эксплуатации и проживания в них жильцов, разрабатывать перспективные планы приведения домов в надлежащее техническое состояние, планы ремонта домов и повышения их благоустройства.

По версии предварительного следствия, инженер Гаврилов, "действуя умышленно, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, выражающуюся в реальной опасности падения кирпичной противопожарной стены, и предвидя возможность наступления в результате этого последствий в виде причинения вреда здоровью жильцам данного дома и другим лицам, не принял мер по предотвращению деформации стены".

Вред здоровью, причиненный одному из потерпевших был признан легким, а второму - средней тяжести.

Гаврилов и его защитник в суде поддержали ходатайство следователя. Сам Гаврилов пояснил, что полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении и раскаивается.

Потерпевшие против удовлетворения ходатайства следователя не возражали и пояснили, что ущерб им Гавриловым возмещен и претензий к нему они не имеют.

Не был против удовлетворения ходатайства и представитель прокуратуры Ленинского района.